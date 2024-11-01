CCOO denuncia a la Junta ante Trabajo por incumplir la Ley de Bomberos Forestales

«Además de que no les considera bomberos forestales, ni les cataloga legalmente como tales (a lo que está obligada la Junta); este personal no cotiza a la Seguridad Social en el epígrafe adecuado, ni tampoco se le aplica la cotización adicional que permita, a futuro, adelantar la edad de jubilación, ni tan siquiera se certifican adecuadamente los períodos trabajados anteriormente en las labores de bombero forestal. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente ni siquiera utiliza los modelos oficiales de certificados del INSS»