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CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores

CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores

El sindicato acusa a la plataforma de vulnerar el derecho fundamental de los trabajadores mediante "empresas pantalla".

| etiquetas: glovo , ccoo , denuncia , huelga subcontratas
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