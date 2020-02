Que los católicos ofendan a Willy Toledo

(...) Propongo que se condene a Willy Toledo a sufrir una ofensa en sus sentimientos ateos. Sin medias tintas ni tibiezas postconciliares. Precisando más, la pena consistiría en que alguien cuelgue un tuit en el que se cague en el ateísmo, así, con todas las letras, igual que él colgó un tweet en el que se cagaba en Dios y en su madre -un momento, ¿la Virgen es hija de Dios o es su madre? Ahora me entra la duda-. Agentes judiciales garantizarían que el reo lea dicho tweet, para que no pueda borrarlo y no quedar ofendido. Se va a enterar.