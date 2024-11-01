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Catherine Connolly, una ‘outsider’ en la presidencia de Irlanda

Catherine Connolly, una ‘outsider’ en la presidencia de Irlanda

La tarea de Connolly no será la gestión que imprime un sello político, sino la de ejercer un mero rol representativo. ¿O quizá no sea así?

| etiquetas: irlanda , catherine connolly
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