La catástrofe de las residencias: cómo hemos podido hacerle esto a nuestros abuelos

Las residencias son un submundo poco conocido y extraordinariamente complejo. No hemos querido mirar dentro demasiado hasta que, con la pandemia, nos hemos encontrado el desastre, como quien recibe la noticia de que existían campos de concentración. Si una empresa particular, o un grupo, o un montón de empresas gestionó mal sus residencias, merecen castigo. Pero la verdad es que habíamos tenido tiempo de sobra para denunciarlo y no lo hicimos.