Cataratas o hernia, usted elige

A Juan Bautista de Pedro, un jubilado de 69 años, lo llamaron por teléfono desde el Hospital Gregorio Marañón para decirle que no podía estar en lista de espera quirúrgica para dos operaciones a la vez y que tenía que elegir entre lo que tenía pendiente. "¿La hernia o las cataratas? Elige, me dijeron. A mí, que eligiese yo, como si fuera médico para saber qué es más urgente. Después terminaron de arreglarlo. Les pregunté qué pasaba con la otra intervención y me dijeron que tenía que volver a empezar de nuevo, que volvía a la cola".