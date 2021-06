Catalunya abre la vacunación para todos los jóvenes de 16 a 29 años

Salut registra 3.500 contagios más en las últimas 24 horas, un nuevo récord que afecta fundamentalmente a los no vacunados. La 'conselleria' avanza a las ocho semanas la segunda dosis de AstraZeneca en el colectivo de entre 60 y 69 años. El 'conseller' Josep Maria Argimon ha matizado que, no obstante, las citas para los próximos días ya están llenas y es probable que hasta la próxima semana este colectivo no encuentre un hueco.