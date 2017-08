Catalanes de perfil [Opinión]

Me embarga la sensación de que se pretende 'venezuelizar' el 'procés': magnificar un conflicto que en realidad es mucho menor e infundir la sensación de amenaza inminente tanto en Cataluña como en el resto de España. Pero, al contrario de lo que podría pensarse el ataque sobre el unionista medio, esa mayoría silenciosa que no queremos la ruptura, no nos viene de la artillería soberanista. Se trata más bien de fuego amigo, que día a día nos cae desde diversos diarios nacionales, y que viene capitaneado por El País.