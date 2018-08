Castración, ¿solución permanente a la alopecia?

He leído que los hombres castrados no padecen alopecia aunque tengan disposición genética. Hipocrates fue quien se dio cuenta de esto al observar a los eunucos persas. Unos investigadores de la Universidad de Duke, en EEUU, llegaron a la misma conclusión. Mi pregunta es: ¿con la castración no padecería más de alopecia?, ¿se debe realizar antes de la pubertad para que funcione contra la alopecia?, ¿que otros efectos puede tener esta cirugía ademas de no poder procrear hijos?. ¿Consideran que es una medida demasiado severa o exagerada?.