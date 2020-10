Castilla y León impondrá desde este viernes un toque de queda

El toque de queda no será a las doce de la noche, sino mucho más temprano, "porque no se puede pasar del bar al piso", y oscilaría entre las 21,00 y las 22.00 horas. Igea ha asegurado sentirse "perplejo por lo ocurrido esta tarde", en el Consejo Interterritorial, en el que no se ha acordado el toque de queda porque se va a estudiar el encaje jurídico