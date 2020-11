El caso de Javier Vilalta revela el desfase de la judicatura con la diversidad sexual

“El juicio ha sido vergonzoso y la sentencia una bofetada. Pero, más allá de la demanda y la sentencia, hay que recordar que estamos hablando de una persona con la que yo he tenido relación desde los 16 años hasta los 34”, indica el jurista y también activista de derechos humanos valenciano. Asimismo, Vilalta cuenta que él nunca le ha escondido su orientación sexual a su exmujer, ni cuando se casó, ni después. “Yo cuando me casé era heterosexual, esto quiero que quede muy claro. Así me sentía. A raíz de mi divorcio tuve dudas sobre mi person...