Casi 400 mil niños podrían enfrentarse a niveles "críticos" de hambre en Líbano: Save the Children

La oenegé Save the Children alertó este jueves de que más de 380 mil niños y niñas podrían enfrentan a niveles "críticos" de hambre en Líbano, una situación que podría empeorar significativamente entre los meses de abril y agosto y que afectará a toda la población del país. Según un análisis realizado por la organización, unas 366 mil personas, entre ellas 113 mil menores de edad, se han visto empujadas a una situación de hambre crítica debido al conflicto, que ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas
| etiquetas: save the children , líbano , hambre , israel , guerra