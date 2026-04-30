edición general
15 meneos
13 clics
Casi 400 mil niños podrían enfrentarse a niveles "críticos" de hambre en Líbano: Save the Children

Casi 400 mil niños podrían enfrentarse a niveles "críticos" de hambre en Líbano: Save the Children

La oenegé Save the Children alertó este jueves de que más de 380 mil niños y niñas podrían enfrentan a niveles "críticos" de hambre en Líbano, una situación que podría empeorar significativamente entre los meses de abril y agosto y que afectará a toda la población del país. Según un análisis realizado por la organización, unas 366 mil personas, entre ellas 113 mil menores de edad, se han visto empujadas a una situación de hambre crítica debido al conflicto, que ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas

| etiquetas: save the children , líbano , hambre , israel , guerra
12 3 0 K 144 actualidad
sin comentarios
12 3 0 K 144 actualidad

menéame