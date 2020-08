Un casero de Chamberí veta a la portavoz de Obama por no ser española

Desde mediados de 2013 hasta finales de 2015, Katherine Vargas fue la voz de Barack Obama en español.[...]Lleva en España desde septiembre del año pasado[...]"Me puse en contacto con uno de los anunciantes de Idealista, una casa en la calle Trafalgar (en pleno corazón de Chamberí), y me empezó a preguntar de dónde soy y dónde trabajo.[...]Yo le respondo explicándole cuál es mi salario, que puedo demostrar con papeles. Pero no se rinde, le contesto de dónde soy y entonces me dice que no nos vamos a entender y que no me quiere ni enseñar el piso.