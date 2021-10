Casado, sobre la condena al PP: "Son cuestiones pasadas en las que el PP no ha tenido ninguna responsabilidad"

El Partido Popular ha sido condenado este jueves por la Audiencia Nacional.Una condena sobre la que el partido no se ha pronunciado hasta este fin de semana y siempre en la misma línea mantenida por Pablo Casado, su presidente, desde comienzos de año: son cuestiones del pasado que nada tienen que ver con la actual dirección. “Pero repito lo que dije exactamente, y es que el PP no volverá a hablar de cuestiones pasadas en las que no ha tenido ninguna responsabilidad”.