Casado rechaza una moción contra Sánchez: No se cambia al equipo quirúrgico en mitad de la operación

Entre los planes del líder del PP, Pablo Casado, no pasa presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión en la crisis del coronavirus. Los populares no están ahora mismo en eso. Su estrategia pasa por hacer una “oposición firme”. “Ahora no hace falta hablar de cuestiones como quítate tú para ponerme yo”.