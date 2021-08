Casado ofrece su fórmula para reducir la factura de la luz

El presidente del PP, Pablo Casado, ha apostado por reducir la factura de la luz "sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos". Casado ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter y ha compartido una información según la cual el Estado recaudará 3.300 millones de euros más este año por el incremento del precio de la luz. "No se puede hacer caja a costa de que las clases medias y trabajadoras no lleguen a fin de mes", ha afirmado Casado.