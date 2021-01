Casado justifica las contradicciones de Ayuso y Mañueco por el confinamiento porque ...

... "no es lo mismo Madrid que Castilla y León" La presidenta madrileña se posiciona en contra del confinamiento, mientras que el de Castilla y León apuesta por esta medida. Algo que para Casado es lógico porque "no es lo mismo Vallecas que Palencia". La Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno que permita aplicar el confinamiento domiciliario, como el de marzo, para frenar el auge de contagios de coronavirus. Una medida que desde la Comunidad de Madrid, gobernada también por el PP, no comparten porque "no van a arruinar más