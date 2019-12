Casado escenifica su ruptura total con Sánchez tras una breve reunión

A juicio del líder de los populares, el presidente del Gobierno en funciones "está instalado en el 'no es no' a cualquier alternativa a pactar con Podemos"Casado denuncia que Sánchez le haya recibido "más de un mes después de las elecciones, sin atender ninguna llamada y sin intentar ningún contacto"El presidente del PP afirma que "no entiende" la 'vía Arrimadas', que implicaría una abstención de PP y Ciudadanos: "Yo juego muy mal de farol"