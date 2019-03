Casado denuncia la vacuidad de Abascal

"Llevo sin ver al líder de Vox en los medios de comunicación un mes. No aparece. Y cuando ha aparecido y le preguntan cuatro cosas y no sabe contestarlas, dice que es que tiene a España en el corazón y no en la cabeza", se quejó Pablo Casado el lunes por la noche en una entrevista en 13TV, la cadena de los obispos.