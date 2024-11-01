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La Casa Árabe de Córdoba será declarada de Bien de Interés Cultural

La Casa Árabe de Córdoba será declarada de Bien de Interés Cultural

El Ministerio de Cultura inicia los trámites para dar esta categoría de protección al edificio

| etiquetas: casa árabe de córdoba , bien interés cultural
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