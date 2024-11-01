edición general
¿Por qué el Cártel de los Soles no es un cártel?

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado con la nueva guerra de Donald Trump contra las drogas. Uno de los focos de atención ha sido el llamado Cártel de los Soles, pero su verdadera naturaleza es más compleja y opaca de lo que sugiere su nombre.

Torrezzno #2 Torrezzno
"El medio especializado Insight Crime ha revelado que el Cártel de los Soles es una red descentralizada de corrupción, en especial de narcotráfico, vinculada a las fuerzas armadas de Venezuela. Por lo tanto, no tiene una estructura de mando definida ni está motivado por una ideología común, sino que es un sistema impulsado por el lucro, donde funcionarios públicos buscan beneficiarse de su posición colaborando o permitiendo el paso de drogas por el país."

No me lo creo por el simple hecho de la competencia. Todos competirian por las mismas plazas o por los mismos sitios de paso como ocurre en Mejico. Tiene que haber un acuerdo o bien entre distintas facciones o bien una dirección centralizada
#1 Leon_Bocanegra
Porque no existe.
