¿Por qué el Cártel de los Soles no es un cártel?

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado con la nueva guerra de Donald Trump contra las drogas. Uno de los focos de atención ha sido el llamado Cártel de los Soles, pero su verdadera naturaleza es más compleja y opaca de lo que sugiere su nombre.
No me lo creo por el simple hecho de la competencia. Todos competirian por las mismas plazas o por los mismos sitios de paso como ocurre en Mejico. Tiene que haber un acuerdo o bien entre distintas facciones o bien una dirección centralizada