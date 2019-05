Cartas desde el invierno: "The Iron Throne"

[Spoilers en el post] Seamos sinceros: no había forma de que el final de Game of Thrones nos diera gusto a todos. Somos demasiados prestando atención, somos demasiados exigiendo y desmenuzando cada episodio hasta lo indecible. Llevamos años escribiendo y leyendo teorías, llevamos casi una década siguiendo con lupa los caminos de estos personajes, leyendo los libros para poder interpretar mejor la serie. No había forma humana de complacer todas las exigencias para Game of Thrones, muchas de ellas antagónicas, que se apilaban en el buzón..