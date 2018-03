Carta REAL de Carlos III (Borbón) a sus padres explicando su noche de bodas en 1738 (REGGAETON VERSION)

Videoclip reggaeton con la letra literal (con alguna licencia) de la carta que Carlos III envía a sus padres, en la que explica como fue su noche de bodas con María Amalia de Sajonia. No ahorrando detalles, para tranquilidad de sus padres, como por ejemplo que intenta que en el acto ambos "derramen" al mismo tiempo. Además les anuncia que no tengan miedo a que no quede encinta ya que están empezando a aparecer síntomas de que en breve le llegará el periodo. Ella tenía 14 años. En la línea de su otro vídeo "Velaske". Autor: Christian Flores.