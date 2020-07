La carta anónima de un jugador gay de la Premier

De niño sólo quise ser futbolista. No me interesaba hacerlo bien en la escuela. En vez de hacer los deberes, cada minuto libre que tenía lo pasaba con un balón. Al final mereció la pena. Pero incluso ahora aún tengo que pellizcarme cuando salgo a jugar cada semana enfrente de decenas de miles de personas. Sin embargo, hay algo que me aleja de la mayoría de jugadores de la Premier League. Soy gay.