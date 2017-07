uerido Albert, aquí un autónomo como tus padres. Qué injusto que no le hayan puesto tu apellido a nuestra nueva ley, con lo que te la has currado. Ana Oramas saltó con que el tema llevaba años trabajándose en el Congreso, pero ahí nadie se lo había llevado por lo personal hasta conseguir ordenar la situación de más de tres millones de entrepreneurs (se pronuncia «búscate la vida que no te va a contratar ni el Tato»).