Carta abierta al ladrón del monopatín: Cartel visto en el barrio de Parquesol de Valladolid  

Un vecino del barrio Parquesol de Valladolid ha fotografiado un cartel pegado a una farola en el que unos padres dirigen una carta al ladrón del monopatín y el patinete de su hijo: " A la atención de la "persona" que se llevó el monopatín [...] y el patinete [...] de mi hijo de 2 años (por el mísero valor de 40€). Gracias a tí le hemos enseñado una estupenda lección: Cuando se lleva algo que no es suyo hay alguien que se queda triste y llorando. [...] No me preocupan los 40€, me preocupa que en mi barrio viva gente como tú."