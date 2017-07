Carta abierta a los hijos de Jody Allard: No tienes que convertirte en mujer para ser un hombre

Jody Allard, la feminista que escribió el artículo "Mi chicos adolescentes están ciegos a la cultura de violación", ha vuelto a la carga contra sus propios hijos escribiendo "Estoy harta de pretender que los hombres está seguros (incluso mis hijos)". Jody escribió: "Amo a mi hijos, y amo a algunos varones. Me duele decir que no me siento emocionalmente segura con ellos, nunca lo he estado con ninguno (...) Esto no es un reflejo de algo roto o dañado en mí; es el reflejo del sistema que construimos y nuestros chicos absorben (...)"