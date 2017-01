Una carta abierta a la comunidad de Reddit (eng)

Después de dos semanas en el extranjero, estaba deseando volver a USA este fin de semana, pero desde que me bajé del avión en LAX el domingo, no estaba seguro de a qué país estaba volviendo. La ejecutiva del recién elegido presidente Trump no es sólo potencialmente inconstitucional, sino profundamente no-Americana. Somos una nación de inmigrantes, después de todo. En el mundo tecnológico, con frecuencia hablamos de una "ventaja injusta" de startups que permite vencer a los competidores. Hemos sido el país de la "ventaja injusta".