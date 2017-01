Las carreras de montaña están dañando espacios naturales protegidos

Miles de personas recorriendo a la vez zonas sensibles de montaña, basuras (cintas del trayecto, botellines, etc.) que se abandonan en sus suelos, paso de vehículos, luces por la noche, ruido, etc. A pesar de ser espacios naturales protegidos, el número de competiciones de montaña en Parques Naturales, Nacionales, etc. ha aumentado en España un 60% en los últimos años (en 2015 fueron unas 1.900) con el consiguiente impacto ambiental.