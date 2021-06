La carrera contrarreloj de Juana Rivas para conseguir un indulto en tres semanas

El próximo 9 de julio se celebrará en el juzgado italiano la última vista antes de que el tribunal tome una decisión final sobre cuál de los progenitores es el más adecuado para tener la custodia de los menores. Si en ese plazo no se le hubiese concedido un indulto total, es decir, que no sólo anule los dos años y medio de prisión, sino también la pena por la que se le ha retirado la patria potestad de los menores por un período de seis años, el tribunal italiano no podrá decidir a su favor para obtener la custodia de sus hijos.