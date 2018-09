La carne que consumimos es segura diga lo que diga la cuenta de Twitter de la ONU. Y no, no tiene antibióticos

«Mucha de la carne que comemos está llena de antibióticos». No lo digo yo, ni ninguna oscura publicación de Facebook megusteada por decenas de miles de personas. Lo dice la "cuenta oficial de Naciones Unidas en español" y es mentira. No, "mucha de la carne" que comemos no está llena de antibióticos. Todo lo demás es cierto, pero incluir esa primera frase es muy problemático.