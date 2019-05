Carmena apoya a Guaidó frente a la "dictadura horrorosa" de Maduro

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado —durante una entrevista con Susanna Griso, en Antena 3— que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es "una dictadura horrorosa", motivo por el que apoya que se reconozca a Juan Guaidó: "No es en absoluto un golpe de Estado", ha opinado la jueza y alcaldesa de Madrid. No obstante, Carmena ha aludido a las palabras del papa Francisco y del expresidente uruguayo José Mujica para resaltar que lo más importante es que en una potencial transición no haya derramamiento de sangre.