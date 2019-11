Carlota dijo "no": así describe la jueza el vídeo de los abusos sexuales en Gran Hermano  

La jueza que ha investigado el presunto abuso a Carlota, la concursante de GH, cree que ella dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales. Con gestos, con palabras e incluso intentando pararle, le dijo a José María, en repetidas ocasiones, que la dejara: "Ella le comunicó, sin apenas fuerza, la frase 'no puedo'". Sin embargo, los hechos expuestos en el auto mostrarían cómo él no paró: "José María tapó la cara a Carlota con el edredón, reiterando los mismos desplazamientos que aparentemente pudieran consistir en penetraciones".