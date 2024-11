Carlos Tavares, CEO de Stellantis, no le ve futuro al coche eléctrico sin ayudas estatales en Europa

Lo dice plenamente seguro de que el futuro del vehículo eléctrico en Europa no es posible todavía si no se mantienen las ayudas a la compra. "Sin ayudas al coche eléctrico es posible que el mercado se hunda". Ha recordado, además, que de lo asequibles o no que sean los vehículos eléctricos todavía depende que se mantengan los incentivos estatales de los distintos países europeos. Asegura también que vender un coche 100% eléctrico al mismo precio que uno de combustión homólogo, supondría para la marca un 40% de sobrecoste.