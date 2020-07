Carlos Ghosn: Japón le pide a Estados Unidos que extradite al ex-Boina Verde y a su hijo por escapar de Japón (ING)

Japón ha pedido a Estados Unidos que extradite a un ex soldado de las fuerzas especiales y a su hijo por supuestamente ayudar al ex jefe de Nissan, Carlos Ghosn, a huir de Japón el año pasado. La ex boina verde Michael Taylor y su hijo Peter fueron retenidos en Massachusetts en mayo, varios meses después de que Japón emitió órdenes de arresto. Las autoridades estadounidenses confirmaron que se presentó una solicitud formal de extradición. Ghosn, quien fue detenido en Japón por cargos de mala conducta financiera en 2018, escapó del país.