Doña Lola ha repartido 200.000 euros en una serie con 10 décimos. La casualidad para Carlos ha llegado este 22 de diciembre en forma de 20.000 euros. Este se ha desplazado hoy de Madrid a Toledo para comprar mazapán de Santo Tomé "vine a comprar a Santo Tomé unos mazapanes hace unos días y se me olvidó para un cliente y hoy he vuelto y he dicho: voy a comprar Lotería del Niño y me he encontrado que me ha tocado".