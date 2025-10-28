Carl Craig, dj y productor musical: “La música tecno hace que las máquinas parezcan humanas”

El artista de Detroit y figura clave para la expansión internacional del género del tecno está en Barcelona para presentar el documental 'Desire: The Carl Craig Story', que se proyecta en el marco del festival In-Edit en el Mooby Aribau, el documental Desire: The Carl Craig story, que ha dirigido Jean-Cosme Delaloye. Es un repaso de una hora y media a su vida, a sus influencias, a su filosofía musical, a sus éxitos. Se proyecta este martes a las 21.15 h y el sábado, 1 de noviembre, a las 16.30 h. Craig Atiende a La Vanguardia en un hotel de ...