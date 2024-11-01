Cargadores para coches eléctricos: qué marca comprar y los mejores modelos

Los cargadores varían según potencia, conectividad y tipo de instalación. Hay que tener en cuenta además el coste de instalación, la potencia contratada y el tipo de conector. Entre las mejores opciones figuran Wallbox Pulsar, Policharger IN, Circutor eNext, EVBox Elvi y alternativas más sencillas como Simon o Legrand Green’Up para híbridos enchufables. Los precios oscilan entre 150 y 1.200 euros sin instalación, que puede elevarse según distancia y complejidad. La elección depende del uso, la potencia del vehículo y el entorno de carga