La cardiotoxicidad de algunas terapias contra el cáncer: «Hemos desarrollado modelos que permiten estimar la probabilidad de experimentarla»

Algunos tratamientos oncológicos provocan cardiotoxicidad. «Es un posible efecto secundario de ciertos tratamientos antitumorales que tienen una eficacia muy bien demostrada, pero que en determinados casos pueden producir una disfunción de la contractividad del corazón», avanza Alberto Bouzas, médico adjunto del Servicio de Cardiología del Chuac e investigador del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic). «Y por ese motivo, los pacientes que están sometidos a estos tratamientos antitumorales son candidatos a controles.