La teoría económica ofrece una denominación técnica para el “capitalismo clientelar” o “capitalismo de amiguetes”. Se trata de la Captura Institucional o Captura Regulatoria. Los procesos de captura regulatoria se producen cuando el regulador no diseña una regulación con el objetivo y el efecto de aumentar la eficiencia o la equidad, sino para aumentar el bienestar de una industria o grupo de presión, adoptando una óptica de interés particular y no de interés general. El coste anual de la captura para consumidores y usuarios es elevado y nocivo