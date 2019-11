¿El capitalismo ha ayudado a reducir la pobreza?

El 29 de enero, el antropólogo Jason Hickel publicó en The Guardian un artículo titulado “Bill Gates afirma que la pobreza está disminuyendo. No podría estar más equivocado“. La tesis defendida por Bill Gates, entre otros muchos, incluidos intelectuales como Steven Pinker, afirma que no deberíamos quejarnos por la creciente desigualdad cuando las mismas fuerzas que entregan tanta riqueza inmensa a los más ricos también están erradicando la pobreza ante nuestros ojos. Hickel considera que esa tesis es errónea y no está avalada por los datos.