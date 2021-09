Caos eléctrico a la hora de facturar la luz a miles de consumidores

Miles de consumidores, domésticos, pymes y grandes empresas, están sufriendo durante este verano uno de los mayores caos que se recuerdan en el sector eléctrico. Algunas distribuidoras están generando muchos problemas a estos consumidores porque no están pudiendo leer bien los contadores de la luz. No están enviando a las comercializadoras las lecturas de la luz de los clientes y por tanto estas no pueden facturarles. Y claro genera mucho enfado entre los consumidores porque luego les viene todo de golpe y supone un sobrecoste importantes.