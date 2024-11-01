Del caos al control: ¿Se dirige Occidente hacia un futuro de partido único?

El marcado contraste entre Occidente y China quedó claro al comparar el discurso del presidente Trump en las Naciones Unidas el 23 de septiembre con el del presidente Xi Jinping un día después. El discurso de Trump fue agresivo, centrado en el caos, la guerra y la destrucción. Xi Jinping proclamó paz, aire limpio y prosperidad. [EN]
Nadie en Europa no he votado al Politburo De la Unión directamente, igual que en China por mucho que vendan la diferencia,en la Unión llevan gobernando la derecha de los cristianos democratas y liberales desde su fundación y si le sumas ahora la extrema derecha su mayoría es mayor.
La izquierda nunca a supuesto ningún peligro para las derechas por mucho que insistan con la supuesta democracia sin la información que la respalde para ser real
En el bloque colonizador es al reves