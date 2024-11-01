edición general
Del caos al control: ¿Se dirige Occidente hacia un futuro de partido único?

El marcado contraste entre Occidente y China quedó claro al comparar el discurso del presidente Trump en las Naciones Unidas el 23 de septiembre con el del presidente Xi Jinping un día después. El discurso de Trump fue agresivo, centrado en el caos, la guerra y la destrucción. Xi Jinping proclamó paz, aire limpio y prosperidad. [EN]

8 comentarios
Atusateelpelo
Mas bien de un dictador unico.

ombresaco
#1 los triunviratos ya no se llevan :-)

Atusateelpelo
#2 Esos duran lo que tarda uno de los 3 en cargarse a los otros 2. :-D

anv
#1 ba. Que va. Ya tenemos un gobierno empresarial... sólo falta que dejen de similar que vitar cambia algo. A los gobiernos los eligen las empresas mediante campañas en las redes sociales.

denocinha
Ya estamos en un sistema de partido único. Los que se atreven a discrepar, a izquierda y derecha, son calificados de extremistas y peligrosos

aupaatu
Hasta ahora los que los colocan dependiendo de sus intereses comerciales ,si no cambia el sistema seguirán siendo los mismos pero sin adornos democráticos.
Nadie en Europa no he votado al Politburo De la Unión directamente, igual que en China por mucho que vendan la diferencia,en la Unión llevan gobernando la derecha de los cristianos democratas y liberales desde su fundación y si le sumas ahora la extrema derecha su mayoría es mayor.
La izquierda nunca a supuesto ningún peligro para las derechas por mucho que insistan con la supuesta democracia sin la información que la respalde para ser real

cutty
En Europa ya tenemos partido único, luego están los criminales prorusos.

azathothruna
La diferencia es que en china los politicos tienen agarrados a los ricos x los webos
En el bloque colonizador es al reves


