Un cantante detiene su actuación al ver una agresión sexual: "No en mi puto concierto"  

"No voy a señalar al mierda que lo ha hecho, pero te he visto agarrándole una teta. Lo he visto. Es jodidamente asqueroso y este no es el puto sitio para esa mierda". Carter aprovechaba la interrupción del show para invitar al agresor a irse y no volver. "¡No es tu puto cuerpo! ¡No es tu puto cuerpo y no se agarra a nadie, no en mi puto concierto!", gritó Carter, que arrancó la ovación de los asistentes.