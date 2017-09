El cantante Francisco denuncia no tener trabajo por un veto de Podemos

El cantante Francisco no ha dudado en denunciar que dos formaciones políticas son las responsables directas de que lo llamen de menos bolos. "Hay dos grupos políticos que me han vetado en mi trabajo, Podemos y Compromís. No me contratan. Eso sí que es de cobardes y de tener mala leche. Uno no puede jugar jamás con el trabajo y el pan de uno, no es democrático", ha anunciado, afirmando que fue un comentario en su muro de Facebook lo que provocó esta decisión. "Creo que deberíamos regular las redes sociales", ha añadido.