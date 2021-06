Canon solo quiere empleados sonrientes en sus oficinas de China

El fabricante de cámaras, Canon, ha ideado un plan un tanto discutible para motivar a sus empleados en sus puestos de trabajo.Y es que según recoge The Finantial Times, la empresa instaló en las oficinas de su filial china Canon Information Technology un circuito de cámaras con tecnología de “reconocimiento de sonrisas”.Este sistema utiliza la inteligencia artificial para reconocer si un trabajador que se sitúa delante de la cámara está o no sonriendo. En caso afirmativo, le permite acceder a su puesto de trabajo y de lo contrario no se abrirán