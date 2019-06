Un candidato de Vox en Lleida deja el partido: "Soy independentista y amo a los presos"

Así lo ha asegurado el propio Jiménez, de etnia gitana y presidente de una asociación cultural local, en una entrevista con la emisora Emun FM en la que ha anunciado que ha abandonado el partido. “He tenido que renunciar del partido porque sus ideas y las mías son diferentes”, ha dicho el ya ex dirigente local de Vox, que confiesa que en realidad “Mis ideas son catalanistas. Yo en mi corazón me considero independentista, amo a los presos que están en prisión, conozco a Junqueras, a Romeva y a toda esta gente. Me duele haberlos defraudado".