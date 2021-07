Canciones del verano / 'no te olvides la toalla cuando vayas a la playa'

Sí, has leído bien, el nombre del grupo era Puturrú de Fuá y estaba formado por Curro Fatás, Pepe Gros y Juanma Labordeta, sobrino del grandísimo político y cantautor aragonés José Antonio Labordeta. Aunque en sus inicios sólo eran conocidos en Aragón, la popularidad a nivel nacional la consiguieron en 1985 con su álbum No es una marca de fuagrás. Pero fue con su siguiente álbum, Ni fu ni fuá, cuando se convierten en asiduos en radio y televisión y No te olvides la toalla cuando vayas a la playa comienza a sonar en todas las emisoras.