Canarias se plantea obligar a ponerse la vacuna a los empleados públicos

El Gobierno de Canarias baraja hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para todos los empleados públicos de los servicios esenciales que aún no han accedido a los sueros. Así lo puso de manifiesto este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres. «No se puede obligar a la ciudadanía a vacunarse, distinto es a los funcionarios de diversos cuerpos. El Gobierno está estudiando esa posibilidad porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien no quiera hacerlo», explicó el líder del Ejecutivo autonómico.