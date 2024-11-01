·
19
meneos
22
clics
Canarias “no” acogerá La Vuelta 2026 si está el equipo Israel
El desenlace para 2026 está encaminado para ser en Canarias y Antonio Morales, presidente del Cabildo, se manifiesta contra el citado equipo.
etiquetas
actualidad
deporte
sociedad
política
16
3
1
K
141
actualidad
4 comentarios
16
3
1
K
141
actualidad
#1
Uvieu1926
"las protestas no sirven de nada" dice mi cuñado
9
K
120
#3
Verdaderofalso
Son capaces de permitir a los rusos volver a competir con tal de no vetar a los israelís
3
K
55
#2
laruladelnorte
Un biquiño muy grande para los canarios,tenemos que luchar todos a una contra los genocidas.
1
K
21
#4
diablos_maiq
*
¿"no" (entre comillas) es que no o es que sí?
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
