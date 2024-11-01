edición general
Canarias “no” acogerá La Vuelta 2026 si está el equipo Israel

El desenlace para 2026 está encaminado para ser en Canarias y Antonio Morales, presidente del Cabildo, se manifiesta contra el citado equipo.

#1 Uvieu1926
"las protestas no sirven de nada" dice mi cuñado :troll:
#3 Verdaderofalso
Son capaces de permitir a los rusos volver a competir con tal de no vetar a los israelís xD
#2 laruladelnorte
Un biquiño muy grande para los canarios,tenemos que luchar todos a una contra los genocidas. :-*
#4 diablos_maiq
¿"no" (entre comillas) es que no o es que sí?
